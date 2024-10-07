Эксперт объяснила, почему кости могут стать крепче от регулярного воздействия холода

Воздействие низких температур может удивительным образом влиять на здоровье костей, сообщила РИАМО врач-артролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталья Степанова.

«Исследования показывают, что кратковременные холодовые воздействия, такие как обливание холодной водой или купание в ледяной воде, могут стимулировать процессы минерализации костей», — сказала Степанова.

При этом, по словам специалиста, происходит выброс определенных гормонов, таких как адреналин и норадреналин, которые активируют метаболические процессы, включая регенерацию костной ткани. Более того, холодовые нагрузки могут усиливать выработку коллагена, важного для укрепления костей и связок.

Тем не менее, необходимо проявлять осторожность при проведении процедур закаливания. Если не соблюдать меру, то можно добиться противоположного результата и даже навредить иммунной системе, заключила эксперт.