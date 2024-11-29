Эксперт объяснила, как ароматерапия влияет на здоровье

По ее словам, практически все растения могут служить лекарственными средствами, если правильно подобрать дозировку. Чаще всего используются корни, листья, кора, цветы, сок, смола и стебли. Однако это лишь материальная часть растений. Их «душа» кроется в эфирах, которые они производят, объяснила ароматерапевт.

Каждый вид растения имеет свой уникальный аромат, формируемый его специфическим химическим составом. Поэтому свойства эфирных масел также являются уникальными и неповторимыми. В них может находиться от трехсот до нескольких тысяч различных химических соединений. Многие растения могут содержать одинаковый основной химический компонент, но благодаря множеству сочетаний каждый эфир обретает свои особые свойства.

Таким образом растения создают молекулы, которые защищают от грибковых инфекций, вирусов, бактерий и паразитов. В результате почти все эфирные масла обладают антибактериальными свойствами, а эфир конкретного растения всегда будет иметь защитные качества, отметила Козинцева. Его можно применять для защиты организма от подобных угроз.

Самый эффективный способ воздействия на психоэмоциональное состояние человека — это вдыхание эфирных масел, поделилась ароматерапевт. Такое влияние проявляется очень быстро, поскольку молекулы натуральных эфирных масел имеют небольшой размер, что позволяет им без труда проникать через рецепторы в кровеносную систему буквально за 30 секунд. Через 20 минут после ингаляции эти молекулы уже распространяются по всему организму.

Она добавила, что эфирные масла воздействуют на нейроны мозга, помогая справляться со стрессом. Каждое масло обладает уникальными свойствами, которые помогают адаптироваться к текущим потребностям человека, усиливая нужные качества. Такой подход позволяет использовать ароматы с целью улучшения психоэмоционального состояния, подстраиваясь под индивидуальные нужды каждого человека, заключила Козинцева.