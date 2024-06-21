Эксперт объяснил, почему россияне летом реже обращаются за скорой помощью по ДМС

Летом количество вызовов врача на дом по ДМС сокращается в шесть раз по сравнению с декабрем-январем. При этом спрос на медицинскую помощь детям на дому почти не изменяется, снижение может колебаться в пределах 15%. Об этом РИАМО сообщил генеральный директор страхового брокера Mains Сергей Худяков.

Также россияне реже вызывают скорую помощь по ДМС в летний период — количество вызовов сокращается втрое по сравнению с зимними месяцами.

«В то же время летом увеличивается потребность в экстренной помощи по ДМС внутри страны. Россияне могут обращаться за помощью на всей территории РФ, независимо от места оформления полиса, что предоставляют почти все страховые компании», — сказал Худяков.

Например, в Сочи число обращений по поводу кишечных инфекций в летний период увеличивается более чем на 50%, в основном среди отдыхающих.

«Алгоритм действий такой: пациент звонит в свою страховую компанию, описывает симптомы, а компания организует необходимую медицинскую помощь», — объяснил эксперт.