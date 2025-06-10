Эксперт объяснил, как обычный велосипед может улучшить качество жизни человека

Велосипед — одна из лучших покупок, которую могут позволить себе россияне. С появлением двухколесного транспорта и регулярной его эксплуатации качество жизни владельца неизбежно улучшится: легкие очистятся и начнут лучше работать, ноги станут рельефнее и сильнее, мозг будет работать яснее. Такое мнение в разговоре с РИАМО озвучил старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

По словам Антонова, хочет того человек или нет, но велосипед становится личным фитнес-клубом, антистрессом и «допингом» для мозга в одном флаконе. Уже после первых велопрогулок можно почувствовать положительные изменения в теле и в настроении.

Мобильность

Эксперт напомнил, что велосипед позволяет забыть о расписаниях, пробках и вечно опаздывающем транспорте. Велосипед — это личная свобода передвижения. Каждый выстраивает маршрут по настроению и выбирает подходящую для себя скорость, а остановку можно сделать там, где захочется — у любой кофейни или заката. С велосипедом также не придется носить тяжелые пакеты в руках: багажник или корзина легко решат эту проблему.

Велосипед также является самым экологичным видом транспорта, который не загрязняет окружающую среду и приносит пользу владельцу.

Влияние на здоровье

Один час велопрогулки сжигает от 250 до 1000 калорий. Таким образом, владельцу двухколесного транспорта не придется мучить себя диетами, чтобы похудеть.

«Чем активнее вы крутите педали, тем сильнее ускоряется метаболизм. Вес уходит, мышцы работают, а организм привыкает к здоровой нагрузке — и все это без утомительных диет. Езда на велосипеде — это тонус для всех мышц ног: квадрицепсы, икры, бедра и даже ягодицы работают как швейцарский механизм. Через пару недель ежедневной езды вы увидите, как ноги становятся не только сильнее, но и визуально стройнее», — объяснил Антонов.

Катание на свежем воздухе, особенно вдали от дорог, прокачивает дыхательную систему. Легкие раскрываются, очищаются и постепенно увеличивают объем. Уходит одышка, улучшается выносливость и общее самочувствие.

Ровный ритм педалей и поток воздуха в лицо отключают тревоги, переключают сознание и возвращают внутреннее равновесие. Велопрогулка легко заменит медитацию или вечер на диване с сериалом — только пользы от нее будет куда больше.

Регулярная езда также помогает побороть бессонницу: кислород, прилив энергии и усталость от физической активности делают свое дело. К тому же снижается уровень кортизола — гормона стресса, который мешает заснуть даже после утомительного дня.

Во время езды мозг получает усиленное питание кислородом и начинает работать лучше.

«Исследования показывают: велонагрузка активизирует гиппокамп — зону, отвечающую за память и обучение. Уже через 6 месяцев регулярных покатушек мозг становится моложе на 2 года, а когнитивные способности растут на 15–20%», — рассказал Антонов.

Велосипед — это еще и мощная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Нагрузка тренирует сердечную мышцу, укрепляет сосуды, снижает давление и уровень холестерина. Регулярные заезды — это инвестиция в здоровое, крепкое сердце без операций и таблеток.

Даже если человек давно уверенно держится в седле, каждое движение — это тренировка моторики, баланса и устойчивости. Особенно полезно в зрелом возрасте: улучшает осанку, снижает риск падений и сохраняет уверенность в теле.

«Велосипед — это не просто хобби, это стиль жизни, который делает вас сильнее, моложе, спокойнее и счастливее. Хотите перемен — начните с велосипеда. И первые результаты вы почувствуете не когда-нибудь, а уже после первых нескольких километров», — заключил эксперт.