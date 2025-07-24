Эксперт Молоствова перечислила биохаки, которые помогут улучшить самочувствие

Большинство россиян около трети жизни тратят на работу. Чтобы за это время самочувствие человека улучшалось, эксперт по биохакингу Мария Молоствова рассказала, как можно оборудовать рабочее место. По ее словам, работа стоя, а также стул-седло и заземляющий коврик для мыши могут положительно повлиять на состояние человека, пишет RuNews24.ru .

По словам Молоствовой, сидячий образ жизни сильно ухудшает самочувствие человека, поэтому лучше работать стоя. Для этого существуют специальные удобные столы. Если работать стоя нет возможности, можно использовать стул-седло, который помогает правильно держать осанку и снимает нагрузку с позвоночника.

«Смена положения тела в течение дня помогает активировать мышцы-стабилизаторы, улучшает осанку и снижает риск застоя крови в организме», — сказала Молоствова.

От усталости глаз могут помочь очки, блокирующие синий свет, а заземляющий коврик для мыши снижает статическое электричество и улучшает общее состояние и настроение человека.

Чтобы человек, работающий в удаленном формате, хорошо себя чувствовал, нужно организовать пространство дома так, чтобы рабочая и личная зона были отдельными друг для друга. Также эксперт рекомендовала делать паузы для зарядки и растяжки, проветривать помещение и, по возможности, использовать естественное освещение.