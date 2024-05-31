Эксперт Карпекина: походы в баню помогают в борьбе с депрессией

В процессе похода в баню улучшается не только настроение и общее состояние организма, но и жизненные показатели, сообщила РИАМО директор компании «Сибирский Банный Чан» Екатерина Карпекина.

Согласно новому исследованию, проведенному в США, регулярные банные процедуры могут принести пользу людям, страдающим депрессией.

С данным фактом согласны и в России — подобные эксперименты тут тоже проводились.

«Мы ежедневно наблюдаем положительное влияние на тело человека в своей работе. Так, проведенный нами эксперимент в 2023 году показал, что в процессе парения в банном чане улучшается не только настроение и общее состояние организма, но и жизненные показатели. Мы замеряли давление, температуру тела и сатурацию у людей до парения в банном чане и после него. После процедуры мы зафиксировали нормализацию давления, улучшение насыщение организма кислородом и нормализацию температуры тела», — рассказала Карпекина.

Симптомы депрессии в бане смягчаются благодаря общему расслаблению организма и ускорению процесса терморегуляции. По этому же принципу работает и парение в чане. Процедура активизирует системы охлаждения тела, что может помочь снизить высокую температуру у пациентов с депрессией.

Кроме того, горячая вода и гидромассаж способствуют выделению эндорфинов — гормонов счастья, которые улучшают настроение.