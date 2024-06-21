Эксперт Худяков рассказал, к каким врачам чаще всего ходят летом по ДМС

Пик обращений за медицинской помощью традиционно приходится на осенне-зимний период, а летом количество обращений к самому популярному врачу — терапевту — снижается почти вдвое. Об этом РИАМО сообщил генеральный директор страхового брокера Mains Сергей Худяков.

Во многом это связано с сезонностью самого распространенного заболевания — ОРВИ.

«Летом доля обратившихся к терапевту с ОРВИ не превышает 20%, хотя по-прежнему это самый распространенный повод для похода к врачу даже в июле. Для сравнения, в январе доля таких пациентов составляет более 60%», — сказал Худяков.

К кардиологам в летний период обращаются на 30% реже, и самой распространенной причиной обращения является нарушение сердечного ритма, связанное с летней жарой. Для сравнения, на протяжении года самый частый диагноз — гипертония.

Также летом пациенты реже обращаются к неврологам, гинекологам и стоматологам — обращения по этим специализациям падают на 10-15%.

«В целом в летний период частота посещений медицинских учреждений по ДМС снижается в среднем на 5-7%, что связано с периодом отпусков как у пациентов, так и у врачей. Это приводит к повышению спроса на медицинские полисы для выезжающих за рубеж на 15-20%», — добавил эксперт.