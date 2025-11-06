Эксперт: госучреждения переходят на отечественное и китайское медоборудование

Ранее газета «Известия» сообщала, что доля медоборудования в госучреждениях, которое необходимо заменить, составила 24,8%. В 2021 году, когда был запущен федеральный проект, степень износа составляла 35,1%. Изначально планировалось, что программа завершится в 2024 году, однако срок продлили до 2030 года.

«Основными покупателями медицинской и лабораторной техники являются государственные лечебные учреждения как федерального, так и муниципального уровней. При этом закупки строго регулируются 44-ФЗ, что делает их механизм максимально прозрачным», — сказала Ермолаева.

По словам эксперта, санкции создали определенный вызов. Хотя на медоборудование не распространяются прямые санкционные ограничения, нарушение финансовых связей и логистики создали определенные сложности. Возникшая проблема решалась и решается двумя путями.

Частично медучреждения перешли на продукцию отечественных производителей, особенно в том, что касается расходных материалов. Если говорить о лабораторном оборудовании, то зарубежных поставщиков пробирок, к примеру, полностью заменили отечественные поставщики.

Также наращиваются поставки на рынок и продукции российского производства, это рентгеновские аппараты, УЗИ, эндоскопы и ряд других приборов. Большую поддержку в этом отечественному производителю оказывает введение требований национального режима. Но далеко не всю медицинскую технику можно заменить отечественными разработками, поскольку выпуск высокотехнологичного оборудования, такого как КТ или МРТ, требует большой научной, проектировочной и производственной работы, а главное — времени.

Второй путь, по которому пошла российская медицина, — приобретение оборудования китайского производства. В некоторых сегментах это оборудование находится на уровне мировых стандартов и показало себя вполне надежным в эксплуатации.

«Безусловно, первичное медицинское звено, которое финансируется из местных бюджетов, может демонстрировать разный уровень оснащенности. Но тут есть еще одна проблема, которая напрямую связана с уровнем здравоохранения. Эта проблема — кадры», — отметила она.

Для работы на современном высокотехнологичном оборудовании нужны грамотные высококвалифицированные кадры. Поэтому приобретение оборудования надо напрямую связывать с привлечением и подготовкой кадров, заключила Ермолаева.

