Екатеринбургские врачи спасли пациента с инфарктом и инсультом одновременно

Мужчина пришел в Городскую клиническую больницу № 14 вместе с супругой, которая направлялась на консультацию к онкологу. В коридоре он внезапно почувствовал недомогание и упал. Врачи быстро отреагировали и направили его в неврологическое отделение. Там ему немедленно провели компьютерную томографию, которая подтвердила наличие инсульта. Для растворения кровяного сгустка врачи провели тромболизис.

Однако в процессе лечения у пациента произошел инфаркт миокарда. Благодаря оперативной и квалифицированной медицинской помощи он не только выжил, но и довольно быстро начал восстанавливаться. Как только он смог встать, мужчина стал заниматься физической активностью. Спустя десять дней его выписали из больницы, и у него не осталось серьезных неврологических нарушений.

«Состояние, когда инсульт и инфаркт возникают одновременно, является очень серьезным и может привести к летальному исходу. При этом инфаркт более опасен тем, что смерть может наступить мгновенно. Эти состояния развиваются зачастую на фоне гипертонии и стресса», — пояснила врач-невролог Светлана Демина.

Медики напомнили, что при первых признаках инсульта, таких как онемение в конечностях, асимметричное лицо или резкая головная боль, необходимо немедленно вызывать скорую помощь. В Свердловской области работает многоуровневая система оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В нее входят региональные сосудистые центры и отделения рентгенэндоваскулярной диагностики. Также активно применяются телемедицинские технологии для проведения удаленных консультаций.

Пациенты, перенесшие инфаркты и инсульты, находятся под регулярным наблюдением. Более 8 тысяч человек занесены в специальный регистр и в течение двух лет после постановки на учет получают необходимые медикаменты. Это способствует предотвращению повторных сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря данной программе более 87 тысяч жителей региона смогли обеспечить себя необходимыми лекарствами.