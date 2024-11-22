Екатеринбургские врачи провели пациенту уникальную операцию

В Свердловской областной клинической больнице № 1 произошел удивительный случай — врач Кирилл Ветров сумел восстановить возможность проведения диализа пациенту, у которого возникли проблемы с доступом для этой процедуры из-за тромбоза вен, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

С 2014 года мужчина регулярно проходил процедуру очистки крови, но из-за тромбообразований все сосуды, подходившие для диализа, утратили свою функциональность, что поставило его жизнь под угрозу.

«Когда вены закрылись, конечно, можно попробовать их реканализовать. Но в данном случае этого не удалось сделать ни со стороны подключичных и яремных вен, ни со стороны бедренных вен. Тогда было решено пунктировать печеночную вену», — поделился Ветров.

Для решения проблемы он применил специальный проводник, который позволил пройти через сердце и добраться до места закупорки. В результате удалось восстановить проходимость брахиоцефальной вены, установить венозный катетер и закрыть место пункции в печени с помощью гемостатической губки для предотвращения кровотечения. Эта операция даст возможность пациенту проводить диализ в течение многих лет, при условии соблюдения всех рекомендаций по уходу за катетером, подчеркнула лечащий врач Дарья Колокольцова.

Следует отметить, что в Свердловском регионе диализ проходит у 1802 пациентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточности. Данный случай является примером новых подходов в медицине и иллюстрацией того, что врачи продолжают находить решения даже в самых тяжелых ситуациях.