Егорьевские молодогвардейцы присоединились к акции по сдаче донорской крови

20 апреля отмечается Национальной день донора крови России. «Единая Россия» и «Молодая Гвардия сдают кровь в специализированных пунктах.

В этот день сторонники партии «Единая Россия» и волонтеры местного штаба «Молодой Гвардии» пришли в отделение переливания крови Егорьевской больниц, чтобы пополнить запас донорской крови в медицинском учреждении.

Как рассказала руководитель Егорьевского отделения МГЕР Наталья Акшонова, сдача крови для егорьевских молодогвардейцев уже стала доброй традицией.

«В таких акциях мы принимаем участие уже не первый год и в дальнейшем будем поддерживать эту традицию. Кто-то делает это на постоянной основе, кто-то сдал сегодня кровь впервые. Это доброе дело поможет спасти чью-то жизнь или сохранить здоровье человека», — сказала Наталья Акшонова.

«Благодаря таким акциям в стране появляется необходимый медицине запас донорской крови. Хочу еще раз поблагодарить волонтеров за такое важное и доброе дело. Вы подаете личный пример заботы о своих согражданах и приверженности здоровому образу жизни», — отметила муниципальный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Наталья Тызина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.