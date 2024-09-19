Егорьевские медики спасли пациентку с перекрутом кисты яичника и миомой

Пациентка 45-ти лет готовилась к плановой операции в одной из московских клиник, но экстренно поступила в Егорьевскую больницу. У женщины обнаружили перекрут большой кистомы яичника и гигантскую миому матки с явлением перитонита, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Медики сообщают, что на момент обращения пациентки размеры кисты достигали печени, а миома матки по размерам соответствовала 20 неделям беременности.

«‍Гинекологи не теряли времени: в срочном порядке была проведена экстренная операция малоинвазивным доступом — через проколы. Операция длилась около 45 минут. Во время операции был обнаружен перекрут кисты яичника на 360 градусов с частичным некрозом ножки, что и привело к перитониту», — отмечается в сообщении в Телеграм-канале Егорьевской больницы.

Операция прошла успешно благодаря профессионализму врачей и современному оборудованию, которое поступает в Егорьевскую больницу в рамках госпрограммы Московской области. По словам заведующего гинекологическим отделением Владислава Каданцева, новый комплекс «Олимпус» во многом превосходит своих конкурентов. Он оснащён ультразвуковым скальпелем, электрохирургическим блоком с инструментом для заваривания крупных сосудов, диаметром более 7 мм. Камера, передающая изображение в высоком разрешении, не запотевает благодаря возможности подавать в брюшную полость углекислый газ с подогревом.

Через 4 дня женщину выписали домой с рекомендации наблюдения у гинеколога. Сейчас жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает, сообщили в учреждении здравоохранения.

«Для того, чтобы женщине не волноваться о своем здоровье, а также вовремя „поймать“ болезнь и вылечить её, необходимо регулярно наблюдаться у гинеколога и проходить обследования, так как о многих заболеваниях женщина может даже не знать и не чувствовать никаких симптомов», — прокомментировал Заведующий гинекологическим отделением стационара ГБУЗ МО «Егорьевская больница» Владислав Васильевич Каданцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.