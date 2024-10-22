Единый день диспансеризации пройдет в Реутове 26 октября

В субботу, 26 октября, жителей Реутова приглашают на единый день диспансеризации. С 9:00 до 14:00 пациентов ждут в городской поликлинике № 1 по адресу: улица Гагарина, 4, а также в городской поликлинике № 2, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

С собой нужно взять паспорт и страховой полис. У пациенток женского пола возьмут мазки, сделают маммографию, УЗИ при необходимости. Также ожидается забор крови и обследование пациентов узкими специалистами. Пациенты обоих полов (от 40 до 64 лет — 1 раз в 2 года, от 65 до 75 лет — ежегодно) смогут сдать анализ на скрытую кровь.

«Каждый из нас хочет быть здоровым. Поэтому очень важно уделять отдельное внимание профилактике, вести здоровый образ жизни. Регулярное прохождение диспансеризации в значительной степени позволит уменьшить вероятность развития опасных для жизни заболеваний, выявить их на той стадии, когда лечение может быть эффективным», — отметил главный врач Реутовской клинической больницы Александр Алексеев.

Для прохождения диспансеризации рекомендуется приходить в медицинское учреждение натощак. Диспансеризацию в Реутове можно пройти в любой будний день по предварительной записи в городской поликлинике № 1 и городской поликлинике № 2.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.