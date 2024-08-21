Единый день диспансеризации пройдет в Пушкинском округе 24 августа

В округе Пушкинский 24 августа в парке Пушкино пройдет единый день диспансеризации, день семейного здоровья и диспансеризация. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 9:00 до 14:00 пациентов будут ждать все поликлиники округа. А в детских поликлиниках № 1 (Пушкино), № 2 (Ивантеевка) и поликлинике № 5 (Правдинский) — на диспансеризацию ждут сразу всей семьей.

Записаться на диспансеризацию можно на портале, через 122, через терминал или регистратуру в поликлинике.

«Очень удобный формат и хорошая инициатива наших врачей. На свежем воздухе можно пройти специалистов и проговорить волнующие вопросы прямо на месте. Очень рекомендую нашим жителям», — рассказала жительница округа Пушкинский Галина Ларкина.

На медосмотр лучше приходить натощак, так как предстоит сдать анализ крови. При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Следующие единые дни диспансеризации запланированы на 14 и 28 сентября, а день семейного здоровья — на 7 и 21 сентября.

Выезды мобильных бригад в парк Пушкино — 31 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.