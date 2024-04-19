Единый день диспансеризации пройдет в Павловском Посаде 20 апреля

20 апреля в Павлово-Посадской больнице пройдет единый день диспансеризации. Данное профилактическое мероприятие направлено на оценку состояния здоровья жителей округа и выявление у них заболеваний, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Мероприятие охватит взрослое население и пройдет в поликлинике № 2. В рамках проводимых профилактических мероприятий жители Павловского Посада смогут пройти флюорографию, маммографию, ЭКГ, исследование органов малого таза, лабораторные исследования.

«Это бесплатное и добровольное медобследование, который представляет собой комплекс мероприятий, включающий профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы, направленные на выявление хронических заболеваний, а также риска их развития. Важно отметить, что такое обследование помогает выявить многие заболевания на ранних стадиях, в том числе онкологические. Треть из которых можно предотвратить, если соблюдать правила ЗОЖ и вовремя проходить профилактическое обследование. Для того, чтобы своевременно разглядеть приближающийся недуг, необходимо регулярно проходить диспансеризацию. Тем более что посетить врача можно и в субботу», — рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе Наталья Мищенко.

Единый день диспансеризации пройдет с 08:00 до 13:00 в поликлинике № 2, расположенной по адресу: г. Павловский Посад, ул. Южная, 71. Предварительная запись не требуется. С собой необходимо иметь полис ОМС и паспорт. Приходить следует натощак.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.