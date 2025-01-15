Единый день диспансеризации пройдет в Клину 18 января

18 января 2025 года в Клину пройдет единый день диспансеризации. Клинчан будут принимать поликлиники № 1 (территория Больничного комплекса, г. Клин, ул. Победы, влад. 2а) и № 3 (Клин, Ленинградское шоссе, дом 2). Специалисты будут вести прием с 9:00 до 14:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

Приглашаются жители городского округа Клин, застрахованные на территории Московской области и прикрепленные к Клинской больнице. С собой важно иметь страховой полис, СНИЛС, паспорт.

Диспансеризация как профилактическое обследование доступно всем гражданам РФ от 18 лет, независимо от того, трудоустроен ли человек, получает ли пенсию, признан безработным или находится в отпуске по уходу за ребенком.

В 2024 году диспансеризацию прошли 74 088 жителей округа. Речь идет и о выездных осмотрах в парках, сельских амбулаториях, и о плановых осмотрах в поликлиниках, о выездных приемах на предприятиях округа, выездах врачей в учреждения образования и социальной сферы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.