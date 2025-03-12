Единый день диспансеризации пройдет в Каширской больнице 15 марта

На базе взрослой поликлиники в Кашире-1 пройдет «Единый день диспансеризации» 15 марта. Это отличная возможность позаботиться о своем здоровье и пройти все необходимые обследования. Мероприятие состоится с 8:00 до 13:00 по адресу: г. Кашира-1, ул. Генерала Белова, д. 1, сообщает пресс-служба администрации округа.

Диспансеризацию проходят: 1 раз в 3 года — для граждан от 18 до 39 лет включительно; ежегодно — для граждан 40 лет и старше.

Обследование включает: анкетирование для выявления факторов риска, измерение роста, веса и артериального давления, измерение внутриглазного давления, анализы крови (клинический, уровень холестерина и глюкозы), флюорографию легких, электрокардиографию, маммографию для женщин, анализ ПСА (для мужчин по возрасту), цитологическое исследование мазка с шейки матки для женщин до 69 лет, приём врача-терапевта для анализа результатов.

Жители старше 18 лет могут ежегодно проходить профилактические медицинские осмотры. Они включают: анкетирование, антропометрию, измерение артериального давления, анализы крови (клинический, холестерин, глюкоза), флюорографию (1 раз в 2 года), ЭКГ (по возрасту), прием терапевта.

«Диспансеризация — это возможность на ранней стадии выявить заболевания, которые не всегда проявляют себя симптомами. Сердечно-сосудистые заболевания, диабет, онкология — все это можно предупредить, если вовремя заняться своим здоровьем. Мы приглашаем всех жителей Каширы в выходной день посетить поликлинику и пройти комплексное обследование. Это займет всего несколько часов, но может значительно улучшить качество жизни», — отметил заместитель главного врача Игорь Наумов.

Регулярное обследование помогает не только сохранить здоровье, но и снизить риски развития серьезных заболеваний. Пройдя диспансеризацию, можно получить полное представление о своем состоянии и при необходимости вовремя начать лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.