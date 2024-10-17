Единый день диспансеризации пройдет в Дзержинском 19 октября

Диспансеризация играет ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний. Регулярные осмотры и скрининги помогают выявить болезнь на ранней стадии, что значительно увеличивает шансы на успешное лечение.

Специалисты напоминают, что анализ кала на скрытую кровь позволяет обнаружить злокачественную опухоль толстой кишки. Определение простат-специфического антигена в крови (ПСА) необходим для определения рака предстательной железы у мужчин. Осмотр акушеркой или врача акушера-гинеколога у женщин нужен для определения образований наружных локализации и заболеваний. Взятие цитологического цервикального мазка используется для определения рака шейки матки или предраковых заболеваний женской половой системы. Рентгенография легких позволяет вовремя обнаружить злокачественное новообразование. Эзофагогастродуоденоскопия помогает выявить злокачественные новообразования пищеварительного тракта. Маммография молочных желез нужна для определения рака молочной железы и других образований.

Все скрининги проводятся согласно возрасту. Бесплатное прохождение диспансеризации по ОМС в возрасте от 18 до 39 дет проводится раз в три года, после 40 лет ежегодно. Профилактический медицинский осмотр рекомендуется проходить каждый год.

Горожанам напоминают, что записаться на диспансеризацию можно по телефону 122, в личном кабинете региональных госуслуг, при посещении врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.