Единый день диспансеризации пройдет в Дмитровском округе 20 июля

Жители Дмитровского округа могут проверить здоровье без посещения поликлиники. Это станет возможным 20 июля в единый день диспансеризации, который будет проведен с 9:00 до 13:00 в спортивно-оздоровительном комплексе «Яхрома», расположенном по адресу: Дмитровский г. о., г. Яхрома, ул. Советская, 4, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это мероприятие направлено на раннее выявление основных факторов риска развития хронических неинфекционных и онкологических заболеваний, а также предупреждение развития заболеваний.

Любой желающий, имея на руках паспорт гражданина РФ и страховой медицинский полис, сможет пройти следующий комплекс обследований: онкоскрининг, включающий выявление новообразований полости рта, шейки матки, молочной железы, предстательной железы, кишечника и легких. Сделать флюорографию, электрокардиограмму, спирометрию и измерить внутриглазное давление.

Маммографическое исследование будет проводиться в поликлинике по адресу: г. Яхрома, ул. Конярова, д. 9.

Также возможно будет получить консультацию онколога, стоматолога и офтальмолога, а все желающие смогут пройти: 1-й этап диспансеризации и вакцинацию от пневмококка.

В соответствии с возрастной категорией, подлежащие в этом году тестированию в рамках ежегодной диспансеризации смогут получить экспресс-тесты на выявление: новообразований предстательной железы, новообразований прямой кишки.

«В нашем округе большое внимание уделяется ранней диагностике заболеваний, возможности пройти обследование в удобное для граждан время. Поэтому наши медицинские учреждения создают необходимые условия для тех, кто не может посетить поликлинику в будний день. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких!» — прокомментировал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Все результаты обследования будут направлены в личный кабинет пациента на портале государственных услуг. Если же по результатам обработки полученных данных обследования будут выявлены отклонения в здоровье человека, то его обязательно пригласят в поликлинику по месту его жительства для более углубленного обследования.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.