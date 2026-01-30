Единый день диспансеризации пройдет 7 февраля в Бронницкой больнице

Единый день диспансеризации состоится 7 февраля в Бронницкой больнице. Все желающие смогут пройти обследования и проверить состояние здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый этап диспансеризации помогает выявить факторы риска и признаки хронических неинфекционных заболеваний. При необходимости пациентам назначат дополнительные обследования и осмотры у врачей-специалистов для уточнения диагноза на втором этапе.

Для мужчин и женщин разных возрастных групп предусмотрен определенный перечень диагностических процедур и осмотров. Ознакомиться с ним можно на сайте учреждения.

Диспансеризация проводится раз в три года для граждан от 18 до 39 лет включительно, а затем — ежегодно. Для прохождения обследования необходимо утром, натощак, обратиться в поликлинику по месту жительства в часы работы подразделения больницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.