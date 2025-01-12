Единые дни диспансеризации в поликлиниках Мытищ

В Мытищах пройдут единые дни диспансеризации. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ближайший единый день диспансеризации во всех поликлиниках Мытищ завтра, 11 января с 8:00 до 15:00.

В единый день диспансеризации предусмотрены прием у врача-терапевта, оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний, флюорография, ЭКГ, измерение внутриглазного давления, общий анализ крови, анализ крови на сахар и холестерин. По результатам обследований терапевт может дать направление к узкопрофильным врачам-специалистам для уточнения диагноза.

Диспансеризацию необходимо проходить в возрасте от 18 до 39 лет каждые 3 года, а для людей 40 лет и старше — ежегодно.

«Скорость жизни современного человека сверхвысока. Так выходит, что мы задумываемся о себе только тогда, когда теряем возможность вести активный образ жизни. Единый день диспансеризации в выходной день, в субботу позволяет за короткий период времени пройти скрининговое обследование состояния здоровья. Не пропускайте эту возможность. Просто представьте, что сейчас каждый пятый из тех, кто проходит профилактический медицинский осмотр, уходит с диагнозом, требующим постоянного наблюдения врача», — рассказывает заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Мытищинской больницы Светлана Архипова.

Единый день диспансеризации можно посетить без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС Московской области и СНИЛС.

График проведения Единых дней диспансеризации для взрослых в 1 квартале 2025 года: 11 и 18 января, 8 и 22 февраля, 15 и 29 марта во всех поликлиниках г. о. Мытищи:

Поликлиника № 1 (ул. Воровского, стр. 2);

Поликлиника № 2 (ул. Юбилейная, д. 10Б);

Поликлиника № 2 (ул. Матросова, 13);

Поликлиника № 2 (ул. Летная, 34);

Поликлиника № 3 (ул. Силикатная, 31 Б);

Поликлиника № 5 (ул. Веры Волошиной, д. 54);

Поликлиника № 6 (мкр. Пироговский, ул. Советская, стр. 2);

Поликлиника № 6 (д. Пирогово, ул. Ильинского, 4, к. 1);

Поликлиника № 7 (д. Сухарево, ул. Стародмитровская, стр. 1А).

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.