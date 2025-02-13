Единые дни диспансеризации пройдут в подразделениях Раменской больницы в марте

С помощью обследования на начальном этапе можно понять, здоров ли человек или у него присутствуют факторы риска, а также имеются подозрения на скрытые заболевания.

Первый этап диспансеризации (скрининг) врачи проводят для того, чтобы выявить у граждан признаки хронических неинфекционных заболеваний, факторы риска их развития. Кроме того, определяются медицинские показания к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации.

В соответствии с возрастом, для женщин и мужчин определен определенный перечень медицинских осмотров узкими специалистами и диагностических процедур.

Периодичность проведения диспансеризации составляет один раз в три года для лиц от 18 до 39 лет, и ежегодно для лиц старше 39 лет.

Диспансеризация проводится в поликлинике по месту жительства. Для этого необходимо прийти туда утром натощак, в часы работы вашего медицинского учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.