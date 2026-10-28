«Единая Россия» сократит время доезда скорой помощи в Подмосковье

В регионе продолжают работать над тем, чтобы экстренные бригады прибывали к пациентам еще оперативнее. Сейчас в Московской области 95% вызовов обслуживают в нормативный срок. Депутаты Мособлдумы от «Единой России» разрабатывают законодательные решения, которые помогут сократить оставшиеся 5% задержек, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев отметил, что показатели скорой помощи в Подмосковье выше среднероссийских. В стране норматив обслуживания экстренных вызовов в срок соблюдают в 86% случаев, в Московской области — в 95%.

«Мы детально разбираем существующие проблемы, в том числе выполнение 20-минутного норматива доезда скорой помощи. В Московской области он соблюдается в 95% случаев, но оставшиеся 5% требуют дополнительной проработки. Продолжаем поддерживать медиков и искать решения, которые помогут сделать их работу еще качественнее и эффективнее», — сказал депутат Мособлдумы от «Единой России».

Каждый случай задержки разбирают индивидуально. При анализе учитывают объективные факторы: дорожные пробки, сложные погодные условия и удаленность населенных пунктов. По итогам проверок принимают меры, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Повысить оперативность помогают и современные технологии: служба скорой помощи Подмосковья ежегодно получает от 70 до 90 новых автомобилей.

«Все 880 автомобилей скорой помощи оснащены системой ГЛОНАСС, а каждая из 560 бригад — планшетами для маршрутизации и кнопкой экстренного вызова правоохранительных органов. В диспетчерских центрах работают компьютерные алгоритмы и элементы искусственного интеллекта: они помогают распределять вызовы между экстренными и неотложными бригадами, чтобы не упустить ни одного пациента. Применяются и технологии телемедицины, которые позволяют консультировать пациентов и принимать решения максимально оперативно», — отметил депутат.

Модернизация здравоохранения остается важным направлением народной программы «Единой России». За последние годы в Подмосковье построили более 60 медицинских учреждений и привлекли свыше 57 тысяч специалистов. Обновление первичного звена повысило качество помощи, которую получают 2 миллиона жителей. До конца года в регионе откроют еще 16 объектов и капитально отремонтируют 26 больниц и поликлиник.

По новой народной программе до конца 2031 года построят более 20 поликлиник и модернизируют свыше 80 зданий. Ключевыми объектами станут Балашихинская больница на 1200 коек и медцентр в Мытищах на 800 коек — их планируют открыть в 2028 году. Кроме того, продолжится строительство сельских ФАПов, обновят 90% оборудования, а автопарк скорой помощи пополнят современными мобильными медкомплексами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.