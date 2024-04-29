«Единая Россия» поздравила сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником

28 апреля в России отмечается День работника скорой медицинской помощи. Активисты партии «Единая Россия» в Подмосковье поздравили медработников в рамках проекта партии «Здоровое будущее», передает пресс-служба партии.

Региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее», главный врач ГБУЗ Московской области «Балашихинский родильный дом» Наталья Алимова вручила благодарности Московского областного регионального отделения «Единой России» двадцати сотрудникам подстанции № 81 скорой помощи, расположенной в микрорайоне Керамик.

Она отметила значимость работы сотрудников скорой помощи, особенно в экстренных случаях.

«Ваша эффективная работа спасает тысячи жизней. Желаю вам встречать больше благодарных пациентов, ценящих ваш труд, и чтобыпрофессиональный путь сопровождался спокойствием и заслуженным признанием» — сказала она.

Она подчеркнула, что работа скорой помощи является ключевым элементом системы здравоохранения страны.

С праздником сотрудников Егорьевской подстанции скорой помощи поздравили члены партии «Единая Россия» и волонтеры «Молодой Гвардии».Сегодня штат сотрудников подстанции состоит из ста тридцати четырёх человек. Ежедневно свою круглосуточную вахту несут 9 бригад фельдшеров и водителей, готовых в любую минуту прийти на помощь.

В Королеве для медиков было подготовлено необычное поздравление. В честь праздника перед врачами выступила лауреат международных конкурсов Алина Ермакова с русскими народными частушками под аккомпанемент виртуоза-гармониста Ильи Падерина. Кроме этого, секретарь местного отделения «Единой России» Игорь Трифонов вручил врачам, фельдшерам, медсестрам, санитарам и водителям экипажей благодарственные письма и памятные подарки.

«Спасибо за ваше самоотверженное служение и за то, что вы всегда находитесь на переднем крае, спасая жизни каждый день. С вашим трудом мы чувствуем себя защищенными и в безопасности», — прокомментировал Трифонов.

Партийцы Шатуры лично поздравили медицинских работников на станции помощи. Вручив им благодарственные письма, цветы и подарки, единороссы выразили слова признательности за самоотверженный труд.

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения сотрудникам скорой помощи в Талдоме были вручены Благодарственные письма и почетные грамоты. Секретарь местного отделения «Единой России»Юрий Крупенин поблагодарил медиков за профессионализм и неравнодушие, терпение и самоотверженность.

«Врачи, фельдшеры, медбратья и медсестры, водители скорой помощи всегда отличались лучшими человеческими качествами и профессионализмом. Огромное вам спасибо за вашу ответственность и скорость. С праздником!» — поздравил Юрий Крупенин.

Цель партийного проекта «Здоровое будущее» заключается в создании условий для улучшения здоровья населения, повышения качества медицинской помощи и развития системы здравоохранения в России. Проект ориентирован на решение актуальных проблем сферы здравоохранения, а также на повышение информированности граждан о важности здорового образа жизни и профилактике заболеваний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.