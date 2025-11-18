«Единая Россия» обеспечила закрепление кадров в медучреждениях

Студенты, обучающиеся на бюджетных местах в вузах, отныне будут проходить курс ординатуры только по целевому договору с государством. Кроме того, их обяжут отработать в бюджетном медучреждении 3 года под руководством опытного наставника. Фракция «Единой России» в Госдуме поддержала соответствующий закон, и он уже подписан Владимиром Путиным, передает пресс-служба партии.

Ординатура — это форма углубленного послевузовского обучения для врачей, желающих получить высокую квалификацию. Сейчас государство затрачивает большие средства на обучение специалистов, однако 35% выпускников медвузов и 40% выпускников колледжей, обучавшихся за счет бюджета, не идут работать в государственные клиники. Нововведения позволят обеспечить квалифицированными кадрами государственные, муниципальные больницы и поликлиники.

Институт наставничества поможет молодым специалистам пройти хорошую практику. После отработки молодые специалисты могут выбрать, остаться им в бюджетной организации или же работать в частных поликлиниках. Если выпускник не выполнит свои обязательства, то он выплачивает компенсацию за обучение и штраф в двукратном размере компенсации за обучение.

Как рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, благодаря новому закону о целевом обучении выпускники придут туда, где они больше всего нужны — в государственные поликлиники и больницы.

«Обеспечение медучреждений кадрами — один из важнейших пунктов Народной программы „Единой России“. Государство инвестирует в обучение будущего специалиста, а затем, через институт наставничества, помогает ему состояться как профессионалу именно там, где он больше всего нужен. Это решает проблему „утечки кадров“ и дает регионам уверенность в том, что подготовленные врачи придут к ним и останутся работать», — сообщил Андрей Голубев.

Он обратил внимание, что в Подмосковье сохраняется высокий уровень зарплат медиков — фактический уровень зарплат среднего медперсонала составил 90 504 рубля, у специалистов — 164 461. Также депутат напомнил, что по инициативе «Единой России» в Московской области создана уникальная система социальной поддержки медицинских работников.

Это допвыплаты к зарплате в зависимости от категории, выплаты на аренду жилья, программы «Социальная ипотека», «Земский доктор/фельдшер», «Земля врачам» и ряд других. Только в 2025 году более 130 медиков безвозмездно получили земельные участки для строительства жилья.

В том числе благодаря эти мерам за последние пять лет в подведомственные Минздраву области учреждения трудоустроились более 23,5 тысяч врачей и свыше 33,5 тысяч специалистов среднего медперсонала.

Для создания кадрового задела в рамках проекта «Единой России» «Здоровое будущее» в регионе действует и программа подготовки новых специалистов. Только в этом году по договорам целевого обучения с больницами и поликлиниками Подмосковья в медвузы поступило около тысячи абитуриентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.