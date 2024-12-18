Дзержинские врачи напоминают о пользе здорового питания.Так, важно акцентировать внимание не на ограничениях, хотя они тоже важны (разумные порции, минимизация фастфуда, копченостей, сахаросодержащих и газированных напитков), а на включении важных для организма рацион-формирующих продуктов (мясо, рыба, крупы, орехи, овощи и фрукты), передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Важная проблема — увеличенное потребление соли, в особенности в зимнее время (до 12–13 г/день), в то время как суточная норма составляет 5 г/день, — отмечается в телеграм-канале ГБУЗ Московской области „Дзержинская больница“.

Специалисты уверены, что здоровое питание невозможно без здорового кишечника. Нарушения в его работе могут привести к ухудшению иммунитета, обострению хронических заболеваний и даже к кожным проблемам. Лечением болезней органов пищеварительной системы занимается врач-гастроэнтеролог.

Жителям городского округа Дзержинский напоминают, что взрослые пациенты на прием могут записаться через региональный портал госуслуг, чат-бот «Денис» в Telegram, инфомат в поликлинике. К детскому гастроэнтерологу запись осуществляется через педиатра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.