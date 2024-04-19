Двое жителей Люберец получили знаки «Почетный донор России»

В донорском зале отделения переливания крови Люберецкой областной больницы в пятницу не только сдавали кровь, но и вручали знаки «Почетный донор России», Галина Сискова и Владислав Дроздов шли к этому не один год, сообщили в учреждении здравоохранения, передает пресс-служба администрации городского округа.

20 апреля в нашей стране отмечается национальный день донора. Этот праздник приурочен к первому в мире удачному опыту переливания крови.

«Я стала донором в 90-е годы, работая в операционном блоке Ухтомской больницы. Тогда очень сильно не хватало крови. Моя бабушка во время войны и ее сестры тоже были донорами, поэтому я знала с детства, что это очень важно и что донором быть почетно. У меня четвертая группа и мне очень хотелось, чтобы она кому-то помогала», — отметила Сискова.

Теперь кровь сдает и дочь Галины. Так в ее семье уже образовалась династия доноров.

У Владислава другая история, он и сам сдает кровь, и активно помогает донорскому движению. Сегодня в отделение переливания крови мужчина принес чай, сахар и печенье — для традиционного донорского стола, чтобы доноры могли повысить уровень глюкозы в крови после донации.

Знак «Почетный донор России» с интересом рассматривали и доноры, и медицинские работники. В этом году он изменился.

«Раньше он был в виде капли крови, а в этом году его уже выполнили в виде медали или ордена. На планке эмблема Минздрава России, а ниже на золотом фоне сочетание двух капель крови донора и реципиента», — пояснила заведующая отделением переливания крови Люберецкой областной больницы Любовь Мануева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.