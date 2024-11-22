Две студентки медколледжа Подмосковья стали лауреатами «Большой перемены»

Две студентки Московского областного медицинского колледжа — Екатерина Кирина и Софья Сомова, стали лауреатами II степени в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» флагманского проекта «Движение Первых» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Обе девушки обучаются по специальности «Сестринское дело»: Екатерина — на первом курсе в Ногинском филиале колледжа, а Софья — на третьем курсе в Егорьевском филиале. Они представили свои работы в одном из 12 направлений конкурса — «Будь здоров!». Екатерина защищала свой проект «Здоровое питание для здоровой жизни!», а Софья — «Школьники против вейпинга».

Конкуренция среди участников состязания была высокой. Жюри учитывало не только знания, а также интеллектуальные, эмоциональные и другие способности, нацеленность на результат, умение работать в команде. Отдельно оценивались показатели проекта: оригинальность, системность подхода к его защите, проработанность деталей и др.

«Считаю успех наших студенток в конкурсе «Большая перемена» серьезным достижением, который говорит не только об их трудолюбии и целеустремленности, а и свидетельствует о высоком качестве обучения в колледже. Ежегодно наши студенты участвуют и побеждают в различных конкурсах в сфере профессионального мастерства, творчества, спорта и др. Это формирует их как специалистов, а также развивает в них важные для жизни социальные навыки», — сказал директор Московского областного медицинского колледжа Саркис Бабаян.

В качестве призов студентки получили денежные премии и сертификаты на туристические туры по России в рамках программы «Больше, чем путешествие». В прошлом году Екатерина и Софья были призерами финала этого же конкурса, и вот теперь улучшили свои результаты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.