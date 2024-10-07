Две поликлиники в Истре получили офтальмоскопы и дерматоскопы

В городском округе Истра продолжается работа по техническому перевооружению медицинских учреждений. На днях Истринская и Дедовская поликлиники получили новое оборудование, сообщает пресс-служба администрации округа.

В медучреждениях усилено дерматологическое направление. Теперь на вооружении специалистов есть 2 новых дерматоскопа. Этот прибор предназначен для исследования родинок, родимых пятен, бородавок, папиллом и других образований. Важное приобретение для профилактики и своевременной диагностики онкологических заболеваний кожи.

Как поясняют специалисты, этот прибор — большой помощник в диагностике, чтобы дифференцировать доброкачественные и недоброкачественные образования на коже. И, при необходимости, сразу направить пациента к онкологу.

Также медучреждения получили и новые офтальмоскопы. Эти устройства используются для обследования органов зрения и диагностики многих глазных заболеваний. Немаловажно, что для пациента обследование безболезненно и безопасно. При необходимости назначается терапия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.