Два центра женского здоровья открылись ко Дню матери в Москве

В Москве начали работать еще два специализированных центра, ориентированных на женское здоровье, на площадках больниц, носящих имена Савельевой и Ерамишанцева. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что их открытие было специально приурочено к празднованию Дня матери и соответствует пересмотренным требованиям к оказанию медицинской помощи женщинам, пишет «Царьград» .

По словам Собянина, эти клиники представляют собой важную составляющую обновленного московского стандарта медицинской помощи, чья приоритетная цель — комплексная поддержка здоровья женщин.

Центр женского здоровья при ГКБ № 31 им. академика Г. М. Савельевой размещен в отреставрированном здании, расположенном по адресу: улица Теплый Стан, дом 12А. Данное учреждение объединило три женские консультации, ранее функционировавшие в Юго-Западном административном округе.

Новая клиника спроектирована для приема 750 пациенток за смену. В штате числится 68 квалифицированных врачей, включая эндокринологов, терапевтов и психологов. Центр оборудован более чем 160 единицами современного медицинского оборудования, здесь имеется дневной стационар, комфортная зона для детей и буфет.

В новом центре женского здоровья при ГКБ им. А. К. Ерамишанцева, расположенном на Печорской улице, созданы аналогичные комфортные и передовые условия для оказания специализированной медицинской помощи. До конца 2025 года планируется открытие еще одного подобного центра женского здоровья.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.