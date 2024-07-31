Два реанимационных блока открылись в больнице Люберец после ремонта

В Люберецкой областной больнице отремонтировали два реанимационных отделения, здесь находятся пациенты после инфаркта миокарда или те, чье состояние требует пристального внимания врачей после операций на сосудах сердца. Об этом сообщает прес-служба администрации округа.

Это блок интенсивной реанимации для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, где находятся тяжелые больные с неврологическими проблемами и палаты интенсивной терапии кардиологического отделения регионального сосудистого центра.

«Помимо капремонта, была выполнена перепланировка помещений, благодаря чему нам удалось открыть еще два новых реанимационных зала. Это очень важно, потому что в дежурные дни в наш стационар по скорой помощи поступают пациенты со всего Подмосковья. Кроме того, в обоих реанимационных отделениях обновлено медицинское оборудование», — отметил заведующий региональным сосудистым центром ЛОБ Юрий Ковалев.

Все койки отделений оборудованы аппаратом ИВЛ. Работу жизненно-важных функций, таких как нарушения дыхания, ритма сердца или артериального давления врач контролирует с помощью специальных прикроватных мониторов. Все оборудование, позволяющее поддерживать жизнь пациентам, работает благодаря специальной консоли, на которую заведено электропитание, газ и вакуум.

Отдельного внимания заслуживают многофункциональные противопролежневые системы для реанимационных больных. В матрас подается под давлением воздух определенной температуры, который поддерживает оптимальную температуру тела и облегает все его контуры. Это позволяет избежать пролежней.

Люберецкие реаниматологи говорят, что условия, созданные в обновленных реанимационных отделениях, облегчили их труд и улучшили качество оказания помощи тяжелым больным, а значит, положительных исходов в борьбе за жизнь пациента станет больше.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.