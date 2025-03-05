Два новых офтальмологических аппарата появились в поликлинике Реутова

Во взрослой городской поликлинике № 2 городского округа Реутова начали работу два новых офтальмологических аппарата — оптический томограф и аппарат для ультразвуковой диагностики глаза и орбиты. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для пациентов доступна оптическая когерентная томография (ОКТ) — это современное исследование структур глаза, которое позволяет получить информацию о состоянии тканей на ультраструктурном уровне.

Оптический томограф генерирует световой поток определенной длины, который направляется в сторону глазного дна. Дойдя до изучаемых тканей, световой поток отображается обратно и воспринимается аппаратом, а затем трансформируется в графическое изображение. Благодаря этому врач-офтальмолог получает точные и объективные данные о состоянии внутриглазных структур.

«Хотелось бы выделить главные достоинства ОКТ. Это бесконтактный характер исследования, отсутствие противопоказаний и быстрая готовность результата. В настоящее время ОКТ является лучшим инструментом для мониторинга патологий, таких как: глаукома, диабетический макулярный отек, невриты и другие болезни глаз», — отметила офтальмолог Мария Архипова.

Также в кабинете офтальмолога для пациентов доступна ультразвуковая диагностика глаза и орбиты. Данное исследование позволяют оценить состояние внутренних структур глаза, что особенно актуально при катаракте, язве роговицы и других патологиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.