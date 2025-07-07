Два новых гинекологических кабинета откроют в поликлинике № 4 Балашихи

Два новых гинекологических кабинета откроются в Балашихе, сообщила заведующая поликлиникой Балашихинской больницы Нина Полтава в ходе рабочего визита советника министра здравоохранения Российской Федерации Юрия Родионова. Прием пациентов здесь будут вести опытные специалисты, в том числе сама Нина Полтава, которая работает не только как гинеколог, но и как врач-маммолог. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши пациенты получали качественное медицинское обслуживание в комфортных условиях, и каждое мнение наших пациентов важно для нас», — отметила главный врач Балашихинской областной больницы Наталья Алимова.

Советник министра Юрий Родионов высоко оценил уровень организации медицинской помощи в учреждении. Он лично пообщался с пациентами, обсудил с ними качество предоставляемых услуг, а также осмотрел помещения и встретился с сотрудниками больницы.

Развитие амбулаторной службы и расширение специализированной помощи остаются приоритетом для медицинской системы Балашихи. Открытие новых кабинетов — это еще один шаг на пути к повышению качества и доступности здравоохранения в городском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.