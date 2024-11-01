Два новых эндоскопических прибора поступили в больницу Серпухова

Два новых эндоскопических прибора поступили в ГБУЗ Московской области «Серпуховская больница», аппараты обладают повышенной четкостью изображения и отличным фокусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Гастроскоп поможет в проведении диагностических и операционных мероприятий на верхних отделах желудочно-кишечного тракта, проводить операции по удалению камней из желчных протоков.

Дуоденоскоп предназначен для визуальной диагностики патологии двенадцатиперстной кишки.

В отделение переливания крови поступили и введены в эксплуатацию три донорских кресла. Многофункциональная медицинская мебель будет обеспечивать нужное положение и максимальный комфорт пациенту во время донации.

Оборудование поступило в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Программа «Здравоохранение Подмосковья» принята с целью улучшения состояния здоровья населения, обеспечения доступности и улучшения качества оказания медицинской помощи жителям региона, а также повышения эффективности медицинских услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.