Два новых автомобиля поступили в службу неотложки Сергиево-Посадской больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение», передает пресс-служба администрации городского округа.

Машины передали медучреждению в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Новые автомобили будут помогать врачам добираться до пациентов максимально оперативно.

«Автомобили планируется использовать для нужд отделения неотложной помощи. Впереди осень, а она, как известно, характеризуется сезонным ростом заболеваемости. На сегодняшний день гараж больницы направляет на работу в „неотложке“ порядка четырёх-пяти автомобилей ежедневно. Поэтому, новые автомобили станут прекрасным подспорьем для сокращения сроков оказания неотложной медицинской помощи на дому», — сообщил главный врач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев.

Удобный седан отечественного производства давно и прочно зарекомендовал себя, как простой, компактный и удобный для передвижения по городу автомобиль, с относительно недорогими «расходниками», что тоже неоспоримый плюс. Оптимальный вариант для «неотложки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.