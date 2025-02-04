Два новых аппарата поступят в больницу Фрязина

Во Фрязине продолжается процесс частичной модернизации учреждений здравоохранения, что становится важным шагом к улучшению качества медицинских услуг для жителей города. В обособленное подразделение им. М. В. Гольца «Щелковской больницы» с неуклонной регулярностью поступает новое современное медицинское оборудование, что значительно повышает эффективность работы медицинского персонала. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В прошлом году врачи получили в пользование два новых стерилизатора, что позволило организовать непрерывный цикл работы. Теперь инструменты после операций мгновенно проходят процедуру стерилизации, что значительно увеличивает безопасность и уровень обслуживания пациентов. В дополнение к этому уже активно используется новый аппарат УЗИ и гистероскопическая стойка, которые значительно расширяют возможности диагностики и лечения.

С поддержкой губернатора Московской области Андрея Воробьева, в этом году в обособленное подразделение им. М. В. Гольца «Щелковской больницы» поступят еще два новых высокотехнологичных аппарата. Среди них — аппарат КТ, который позволит проводить комплексные медицинские рентгенологические исследования, а также рентгенохирургический аппарат С-дуга, предназначенный для отдела травматологии. Эти инновации еще больше укрепят медицинскую базу Фрязино, улучшая доступ жителей к качественной медицинской помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.