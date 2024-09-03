Два молодых врача-педиатра начали работать в Можайской больнице

Роман Фурса — выпускник Новосибирского медицинского университета — начал работать участковым врачом-педиатром в Колычевской амбулатории Можайской больницы и в фельдшерско-акушерском пункте в поселке Красный Балтиец.

Наталья Никиреева сразу же после окончания Смоленского медицинского университета пополнила ряды участковых педиатров в детской поликлинике Можайской больницы. В наставниках у молодого доктора — опытный можайский педиатр, заведующая детской поликлиникой Юлия Силинская.

«Юлия Владимировна помогает мне разбирать заболевания, дает задания для выполнения. Мне еще предстоит многому научиться, но под „крылом“ такого опытного медика все постигается быстро и качественно», — отметила роль наставника Наталья Никиреева.

Наталья и Роман приехали работать в Можайский городской округ вместе со своими семьями. Документы на компенсацию аренды жилья они уже подали в администрацию Можайского городского округа. Для молодых специалистов это серьезное финансовое подспорье.

«Меры социальной поддержи медиков в Московской области обширные. Это и выплаты молодым специалистам, и социальная ипотека, и программа „Земский доктор“. Поэтому и привлекательность региона для выпускников мед вузов высокая. Кстати, в рамках программы „Приведи друга“ планирую пригласить в Можайск своего однокурсника — врача-инфекциониста», — отметил врач-педиатр Роман Фурса.

Для медиков Можайской больницы администрация Можайского городского округа предоставляет земельные участки для строительства дома. Только за последние 2 года 16 врачей Можайской больницы получили бесплатные земельные участки на территории округа. Платить аренду и земельный налог медикам не придется. После истечения срока договора регистрации жилого дома и при условии трудовой деятельности в медицинском учреждении земельный участок можно оформить в собственность бесплатно.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.