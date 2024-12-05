Два ЛОР-комбайна поступили во взрослые поликлиники Истры

Учреждения здравоохранения Подмосковья продолжают оснащать современным высокотехнологичным оборудованием. На днях в поликлиники № 1 и 2 поступили два ЛОР-комбайна, сообщает пресс-служба администрации горокруга Истра.

Это автоматизированные установки с набором различных функций для полноценного профессионального осмотра отоларингологом и лечения заболеваний уха, горла и носа. Врач-оториноларинголог взрослой поликлиники № 1 Ирина Денн рассказала, что ЛОР-комбайн представляет собой полноценное место работы врача-оториноларинголога.

«Здесь есть все для проведения осмотра пациента и осуществления манипуляций. Есть эндоскопы, емкости для жидкостей и перевязочного материала. Также есть системы для промывания серных пробок и системы для промывания и орошения миндалин», — рассказала она.

Комбайн включает в себя большую лампу для проведения мини-операций, есть также подогрев воды.

На прием к врачу-оториноларингологу жители округа могут записаться самостоятельно по номеру 122 или через участкового врача-терапевта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.