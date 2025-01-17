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Утвержденная в России программа госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025–2027 годы позволит повысить доступность дорогих высокотехнологичных исследования для пациентов, таких как МРТ и КТ, считает медицинская сестра диетологического отделения клиники «Медикал он групп» Ольга Евтюхина, сообщает АБН24 .

«У людей появится возможность провести наиболее затратные диагностические исследования. Речь идет о компьютерной и магнитно-резонансной томографии и об ультразвуковом исследовании сердечно-сосудистой системы. Доступность данных видов исследований повысится», — рассказала Евтюхина.

По ее словам, основной причиной внедрения новой программы госгарантий в сфере медицины стал растущий спрос населения на медицинские услуги. Это обусловлено старением населения и ростом заболеваемости хроническими болезнями.

Также программа призвана решить проблему нехватки кадров и устаревшей материально-технической базы, добавила Евтюхина.