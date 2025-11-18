Дороховская поликлиника Рузского округа получила современное оборудование

сегодня в 18:09

Важное событие произошло в медицинском учреждении Рузского муниципального округа. Дороховская поликлиника пополнилась новым оргтехническим оборудованием, которое поможет улучшить качество обслуживания пациентов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Инициатором обновления технической базы поликлиники выступил депутат Московской областной Думы Владимир Вшивцев. Он приобрел для медицинского учреждения современный цветной принтер, который значительно улучшит рабочие процессы.

Торжественное вручение оборудования состоялось при участии депутата Совета депутатов Рузского муниципального округа Андрея Рыбальченко. Представители власти лично передали новое периферийное устройство медицинскому персоналу.

Современное оснащение играет ключевую роль в эффективности работы любого медицинского учреждения. Новый принтер позволит оптимизировать документооборот и повысить качество обслуживания пациентов.

По словам Владимира Вшивцева, техническое обеспечение напрямую влияет на оперативность работы медицинского персонала. Даже такое, казалось бы, незначительное обновление оборудования существенно сказывается на ведении документации и комфорте пациентов.

В ходе визита депутаты провели продуктивную встречу с сотрудниками поликлиники. Обсуждались текущие вопросы работы учреждения и планы по его дальнейшему развитию.

Особое внимание было уделено вопросам модернизации всего поликлинического комплекса. На основе обсуждения был сформирован конкретный план мероприятий по улучшению работы медицинского учреждения.

Руководство поликлиники выразило благодарность депутатам за оказанную поддержку и внимание к нуждам медицинского учреждения. Новое оборудование уже введено в эксплуатацию и активно используется в работе.

«Подобные инициативы способствуют повышению качества медицинского обслуживания населения и созданию комфортных условий как для пациентов, так и для медицинского персонала,» — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.