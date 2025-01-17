Донорский марафон с центром крови Подмосковья прошел в колледжах ко Дню студента

В рамках донорского марафона «Студенту — зачет, донору — почет» выездная бригада Московского областного центра крови провела серию выездных акций в трех колледжах — «Пищевой колледж 33», «Московский технологический колледж», «Колледж автоматизации и информационных технологий 20». В донорском марафоне приняли участие почти 350 человек, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Кровь сдавали студенты и преподаватели колледжей, среди которых были как регулярные доноры, так и те, кто пришел впервые. Для студентов это была не только возможность помочь нуждающимся, но и уникальный опыт добровольчества. Ведь каждый из нас может оказаться в ситуации, когда нужна кровь, и важно знать, что всегда можно рассчитывать на помощь доноров.

«Такие акции не только помогают сохранить жизни тех людей, которые нуждаются в компонентах крови, но и воспитывают молодое поколение в духе доброты и социальной ответственности. Мы надеемся, что студенты будут продолжать поддерживать и развивать донорское движение и в будущем станут примером для других молодых людей», — поделился заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.

Участником донорской акции стал и мастер производственного обучения Московского технологического колледжа Александр Беляков.

«Донорство крови — это не только благородное дело, но и необходимость для оказания помощи людям в нужде. Я горжусь тем, что могу принять участие в таком важном мероприятии и делать свой вклад в спасение жизней», — сказал Александр Беляков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.