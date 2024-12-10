Донорские субботы пройдут в Воскресенске 14 и 28 декабря
Фото - © ГБУЗ МО "МОЦК"
Жителей Воскресенска приглашают 14 и 28 декабря на донорские субботы. Чтобы стать донорами крови и спасти чью-то жизнь необходимо прийти по адресу: г. Воскресенск, Больничный проезд, д. 5. Предварительная запись для донации цельной крови не требуется, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Каждый желающий может стать донором, если исполнилось восемнадцать лет и больше, а также при отсутствии противопоказаний к донации.
Доноры получают:
- денежную компенсацию на питание в размере 998 рублей;
- справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.
На донацию необходимо взять:
- оригинал паспорта;
- СНИЛС;
- временную регистрацию (при отсутствии постоянной, указанной в паспорте).
По всем вопросам о донорстве крови можно обращаться в телеграм-чат государственного учреждения здравоохранения — центра крови Подмосковья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.
Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.