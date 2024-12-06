Донорские субботы пройдут в Подмосковье 7, 14 и 28 декабря

Московский областной центр крови проведет «Донорские субботы» в обособленных структурных подразделениях (ОСП) в декабре. 7 и 28 декабря они состоятся в городе Щелково (ул. Новая Фабрика, 8.) 14 и 28 декабря в Подольске (ул. Кирова, 9), Воскресенске (Больничный проезд, 5) и Орехово-Зуеве (ул. Барышникова, д. 13/5), сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В Орехово-Зуеве 14 декабря прием доноров будет осуществляться только по предварительной записи по телефону: 8 (496) 425-77-90, а 28 декабря можно будет прийти и сдать кровь без записи. Время приема доноров во всех подразделениях: с 8:00 до 13:00.

«Стать донором возможно, если вам уже есть 18 лет и у вас нет противопоказаний к донации. При посещении подразделения необходимо взять с собой оригинал паспорта и СНИЛС, временную регистрацию (при отсутствии постоянной, указанной в паспорте), а также правильно подготовиться к сдаче крови», — сказал заведующий ОСП «Щелково» Олег Воск.

За обеспечением жителей Подмосковья качественной медпомощью следит министерство здравоохранения региона. Оно продолжает закупать в больницы и поликлиники новое медицинское оборудование. Это различные комплексы для электрохирургии, лечения неврологических отклонений, восстановления после перенесенных заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Кроме того, поступает новое «тяжелое» оборудование для проведения диагностики: КТ, МРТ, рентгеноаппараты, флюорографы и маммографы. Такая медтехника в «цифре» позволяет оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.