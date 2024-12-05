Донорские акции пройдут в Королеве 10 и 11 декабря

Администрация Королевской больницы приглашает жителей наукограда принять участие в акции по заготовке донорской крови 10 и 11 декабря. Мероприятие пройдет с 8:15 до 11:00 в отделении переливания крови на территории Королевской больницы по адресу: ул. Циолковского, д. 24, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Совсем недавно мы провели заключительную в текущем году донорскую акцию совместно с Московским областным центром крови и молодежным центром „Космос“. Заготовленный материал поступил в банк крови Подмосковья и будет направлен во все медицинские учреждения региона по необходимости. В то же время, наша больница тоже испытывает потребность в пополнении запасов донорской крови, это наш стратегический ресурс. Именно донорская кровь и ее компоненты помогают спасать жизни пациентов с обильной кровопотерей, вызванной увечьями или ожогами, а также пациентов с заболеваниями крови и новорожденных малышей», — сказал главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский.

Уточнить информацию и записаться на донацию можно по телефону отделения переливания крови Королевской больницы 8 (495) 511-84-53, звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.