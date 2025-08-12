Донорская акция «За жизнь» пройдет в Химках

В Химках проведут акцию «За жизнь» в здании многофункционального социального комплекса «Восход». Сдать кровь может каждый совершеннолетний весом более 50 килограммов. Желающим предоставят денежную компенсацию и питательный завтрак, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обязательное условие для донорства — отсутствие заболеваний крови и инфекций, недавнее удаление зуба, роды, свежие татуировки, пирсинг и прививки. Есть и временные противопоказания. Например, после гриппа или ОРВИ донором можно стать через месяц после выздоровления.

«Участие в донорской акции — это проявление социальной ответственности и заботы о ближнем. Мы должны помнить, что кровь может понадобиться каждому, и важно, чтобы ее запасы всегда были достаточными. Возможно, именно ваша кровь спасет чью-то жизнь», — сказала лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

За раз сдают 450 мл — это 7% от объема крови взрослого человека. Ее разделяют на компоненты: эритроцитную взвесь, свежезамороженную плазму и концентрат тромбоцитов. Поэтому один донор может спасти жизнь сразу нескольким людям Жители Химок могут сдать кровь 21 августа с 9:00 до 13:00 по адресу: улица Ленинградская, дом 18а. Предварительно необходимо записаться по ссылке. Будущим донорам медики рекомендуют на протяжении суток перед сдачей крови избегать алкоголя, острой, жирной и сильно соленой пищи. За час до процедуры необходимо отказаться от курения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.