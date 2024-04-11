Донорам Подмосковья доступна полная картина о донорстве костного мозга

Московский областной центр крови и Автономная некоммерческая организация «Центр передового опыта и технологий СФЕРА» разработали раздел на портале «Доноры Подмосковья», посвященный тематике костного мозга — donormo.ru/km

«На платформе Вы можете узнать все о донорстве костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, начиная от патологий, при которых проводят пересадку костного мозга, поиска донора и клеточной совместимости, процесса типирования и попадания в регистр, заканчивая информацией о том, как стать донором костного мозга», — сказала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

С начала работы рекрутингового центра, Московского областного центра крови, в регистр вступили более 1200 потенциальных доноров костного мозга. Очень важно, чтобы в нашей большой стране люди знали о возможности стать донором костного мозга и были проинформированы обо всех аспектах этого вида донорства — ведь благодаря этому люди смогут получить помощь и продолжать жить, при этом донор костного мозга также сохраняет свое здоровье, а процесс донорства не причиняет ему вреда.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.