Домодедовская стоматология оказывает участникам СВО услуги по «зеленому коридору»

Домодедовская городская стоматология является крупнейшим профильным медицинским учреждением в городском округе Домодедово и одной из ведущих клиник Подмосковья. Помощь пациентам оказывается в трех подразделениях, что обеспечивает доступность стоматологических услуг для жителей разных микрорайонов.

Основное отделение расположено на Каширском шоссе, дом 36А, где установлено 45 стоматологических кресел. Прием ведется с использованием современных технологий и оборудования, что позволяет оказывать широкий спектр стоматологической помощи.

В микрорайоне Южный работает отделение, ориентированное на детский прием, с 19 стоматологическими креслами и условиями для комфортного лечения детей. В микрорайоне Авиационный действует отделение плановой терапевтической помощи с двумя креслами.

В учреждении реализуются меры социальной поддержки, включая программу зубопротезирования для участников специальной военной операции. Для них медицинская помощь оказывается в приоритетном порядке по принципу «зеленого коридора».

По итогам прошлого года укомплектованность врачебными кадрами достигла 100%. В стоматологии работает команда специалистов, обеспечивающих стабильную и качественную медицинскую помощь. Учреждение ежегодно обновляет оборудование и внедряет современные методы лечения, что позволяет соответствовать актуальным стандартам здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.