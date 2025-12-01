Домодедовская больница внедряет сменный график приема врачей с осени 2024 года

В Домодедово стартовал эксперимент по переходу врачей-специалистов на сменный график 2 через 2, чтобы увеличить доступность медицинской помощи для жителей с плотным рабочим графиком, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Домодедово начался эксперимент по внедрению сменного графика работы врачей узких специальностей. Новый режим 2 через 2 позволит расширить часы приема и сделать медицинскую помощь более доступной для жителей, которые не могут посещать поликлинику в стандартное время.

Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов пояснил, что изменения основаны на запросах пациентов. По его словам, многие жители предпочитают обращаться к врачам вечером или в выходные дни из-за занятости в будни.

На первом этапе новый график введен для специалистов всех поликлиник и амбулаторий округа. Позже к эксперименту присоединятся терапевты. Ознакомиться с расписанием можно на портале «Здоровье» Московской области.

Пилотный проект уже показал эффективность на примере травматологов, которые работают по новому графику два месяца. Эксперимент продлится до весны, после чего решение о постоянном внедрении будет принято по итогам результатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.