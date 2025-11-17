Должен ослабевать: как долго может сохраняться кашель после болезни

После простуды или инфекции кашель может сохраняться несколько недель, но должен постепенно ослабевать, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«После вирусной или бактериальной инфекции остаточный кашель может сохраняться до 2 недель, иногда симптом не отпускает в течение месяца. Но главный критерий — уменьшение кашля. То есть с каждым днем симптом должен сходить на нет, и этот прогресс заметен. Дело в том, что слизистой оболочке дыхательных путей нужно время, чтобы восстановиться после атаки микробов», — рассказала Уланкина.

Она добавила, что если кашель длится более 4 недель — это веский повод обратиться к врачу для углубленного обследования.

«Любое ухудшение самочувствие — это повод обратиться к врачу. Например, если кашель усиливается, появилась одышка и дискомфорт в груди. Свисты и хрипы при дыхании — тоже тревожный признак. Поводом для беспокойства должно быть изменение характера мокроты — она может стать очень обильной, изменить цвет, в ней могут появиться прожилки крови», — информировала врач.

Уланкина уточнила, что скорую помощь стоит вызвать, если из-за кашля трудно дышать или кашель провоцирует рвоту, появилась сильная слабость и посинели губы.

