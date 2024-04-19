Доктора Коломны прошли обучение в школе терапевтов Подмосковья

В Коломенской больнице прошло очередное обучение в школе терапевтов Московской области, посвященное избранным вопросам терапии. В этот раз занятия для докторов прошли на базе поликлиники № 2, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«К участию в образовательном мероприятии мы пригласили терапевтов, инфекционистов, эндокринологов, врачей общей практики, кардиологов и врачей других терапевтических специальностей», — рассказала заместитель главного врача Коломенской больницы по организационно-методической работе Людмила Каркина.

По традиции организатором мероприятия выступила главный внештатный специалист терапевт министерства здравоохранения Московской области, профессор кафедры терапии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, д. м.н Наталья Санина. Она рассказала коллегам о новых подходах в лечении артериальной гипертонии, о современных возможностях терапии сахарного диабета 2 типа, о применении витаминно-минеральных комплексов в практике терапевта, о применении фосфат-связывающих препаратов при хронической болезни почек.

В Школе терапевтов также приняли участие ведущие специалисты МОНИКИ, Сеченовского университета, Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова — доктора и кандидаты медицинских наук, которые поделились с врачами, работающими в коломенских поликлиниках, своим опытом лечения пациентов с хронической почечной болезнью и железодефицитной анемией, головокружениями и рассказали о современных подходах к контролю гликемии и лечению когнитивных нарушений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.